Pedro Coelho manifesta "enorme honra e satisfação" por receber Marcelo

Pedro Coelho manifesta "enorme honra e satisfação" por receber o Presidente da República em Câmara de Lobos. Lembrou a "resiliência" dos câmara-lobenses, sobretudo durante a cerca sanitária e pediu a Marcelo Rebelo de Sousa que use a magistratura de influência para desbloquear situações que têm implicações na vida quotidiana da pessoas. Ficou o apelo.

O Presidente do Governo Regional aproveitou a sua intervenção no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Câmara de Lobos para reconhecer "o papel importante do Presidente da República" para assegurar a "coesão e união nacional". Dito isto denunciou que "temos assistido a atitudes inqualificáveis dos sucessivos governos, inqualificável para ser brando nas palavras", sublinhou. Em causa "O centralismo" de Lisboa no "denegar de responsabilidades da parte do Estado relativamente aos territórios autónomos" que a continuar admite criar "tensões" entre governos.

A questão da falta de apoio do Estado à Região levou Miguel Albuquerque a alertar o chefe de Estado que "é fundamental que a situação se altere. Nós não admitimos continuar a ser discriminados pelo Governo da República" avisou. Advertiu ainda que se necessário for, a reclamação vai subir de tom "de forma contundente", admitiu.