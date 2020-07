Ambiente familiar do Castanheiro Boutique Hotel deixa Marcelo fascinado

Marcelo Rebelo de Sousa pernoitou no Castanheiro Boutique, hotel situado no centro histórico da cidade do Funchal, aberto desde 2016 e gerido pela família Correia

Um hotel com ambiente familiar que deixou o Presidente da República fascinado. Desse facto dá conta na mensagem que deixou escrita na manhã de hoje no livro de honra do hotel.

Grande família! Grande hotel! Ambiente muito amigo e caloroso. Tradição e futuro” Marcelo Rebelo de Sousa

O anfitrião José Nicolau Correia, popularmente conhecido por Zeca Correia, agradeceu a preferência e as palavras e ofereceu a Marcelo uma prenda de peso: uma garrafa de vinho Madeira, uma das cinco de cinco litros e que integram a colecção especial alusiva ao seu 80.º aniversário, celebrado em Dezembro último. Um reserva com selo alusivo à festividade e que foi distribuído por outras 200 garrafas mais pequenas.

O Presidente enalteceu a decoração e a componente histórica da unidade hoteleira da rua do Castanheiro que conforme refere o hotel “resulta de um cuidadoso restauro arquitectónico combinando um design inovador com altos padrões de serviço, onde a gastronomia e a atenção ao cliente são ponto de honra a cada momento da estadia”.

Marcelo louvou ainda a energia e capacidade de resiliência da família que nesta fase retoma a actividade turística com afinco. O Castanheiro Boutique hotel reabriu portas a 1 de Julho e na noite presidencial, para além do presidente e segurança pessoal, havia hóspedes em sete quartos.

O Castanheiro tem 81 quartos e tem como ex-libris uma piscina panorâmica com uma vista soberba sobre a baía do Funchal.

Assenta num conceito inovador que compreende a junção e restauração de cinco prédios, alguns deles classificados, levando o visitante numa viagem através de três séculos de história e de arquitectura urbana. A experiência começa num singular edifício do século XVIII, outrora uma padaria comunitária, estendendo-se até uma mansão senhorial do século XIX e a mais três prédios do início do século XX, num intricado e curioso percurso onde dominam quintais, pátios e terraços. Com a particularidade de incluir materiais originais, peças restauradas e um design inovador, “o Castanheiro Boutique Hotel é único no seu género, no que respeita à diversidade e qualidade da oferta”, refere a unidade na sua habitual comunicação aos clientes.

Foi um bom prenúncio para o futuro próximo" Zeca Correia

José Nicolau Correia , em nome da família , garante ao DIÁRIO sentir-se "honrado com a escolha". Agradeceu a presença do Presidente até porque acha que a mesma "foi um bom prenúncio para o futuro próximo".