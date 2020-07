Roteiro desta sexta-feira sugere oito propostas de diversão

No âmbito das comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira, o jardim Monte Palace Madeira estará aberto, gratuitamente, a todos os visitantes, até 6 de Julho, inclusive.

A sala de Jogos do Casino da Madeira abre às 16 e funcionará até às 4 horas da madrugada. O RIO Pub reabre e funcionará das 19 às 3 horas da madrugada.

Ver Galeria

O Castanheiro Boutique Hotel retoma os eventos ‘Sunsets Terrace’. Todas as sextas-feiras, até Setembro, há cocktails, tapas e música a partir das 18 horas.

O Terreiro, na Rua Imperatriz D.ª Amélia, n.º 107, oferece, a partir das 21 horas, e até às 23 horas, música com Basílio ao saxofone.

A música de Pedro Garcia é a proposta do MatchPoint Bar, na Rua Dr. Pita, Funchal. Para ver e ouvir a partir das 22 horas.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’.

A Venda Velha vai contar com a selecção musical do DJ Nélio Fabrício (residente do Café do Teatro).

O DJ Celso Velosa vai estar na cabina de som do 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal, das 23 horas às 2 horas da madrugada.