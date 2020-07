JPP pede esclarecimentos sobre novo ano lectivo

O Juntos pelo Povo manifesta a sua preocupação relativamente ao início do próximo ano lectivo que voltará a ser marcado pela pandemia da Covid-19. Ciente de que ainda é cedo para afirmar como se procederá a abertura do ano lectivo, os deputados não concordam com a forma como estão a ser formadas as turmas, já que há escolas a formar turmas com 22 alunos, podendo ir até aos 26.

Ora, numa fase de pandemia em que se pede para que não haja ajuntamentos e se exige a distância social, e numa situação de aulas presenciais, “como é possível fazê-lo dentro de uma sala de aula com este número de alunos?”, questiona o deputado Paulo Alves, afirmando que mais grave é o que se passa no Secundário que há tem turmas formadas com 30 alunos.

Preocupações partilhadas por pais, alunos, professores e funcionários, que, no entender do JPP, “merecem o devido esclarecimento por parte da tutela”.

Por isso, o JPP solicita à Secretaria Regional de Educação que, “em cumprimento com as directrizes da DGS e do IASAUDE, tome as devidas providências para que não existam turmas com estes números de alunos ou então que esclareça relativamente ao plano que tem para a abertura e funcionamento das aulas no próximo ano lectivo, com turmas com estes números de alunos”, refere o deputado Paulo Alves, defendendo a redução do número de alunos por turma para “um maior sucesso do processo de ensino e aprendizagem e consequentemente um trabalho mais produtivo no contexto escolar e educativo”.