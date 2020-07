Buffon torna-se o jogador com mais presenças na Série A

O veterano guarda-redes Gianluigi Buffon, de 42 anos, tornou-se o futebolista com mais presenças na liga italiana, contabilizando hoje o 648.º jogo no escalão principal, ultrapassando o já retirado compatriota Paolo Maldini.

O internacional italiano da Juventus, que regressou à 'vecchia signora' no verão de 2019, após uma temporada nos franceses do Paris Saint-Germain, conseguiu o feito no dérbi entre a Juventus e o Torino, da 30.ª jornada da Série A.

O habitual suplente do polaco Szczesny na baliza da 'Juve', que renovou contrato por um ano na passada semana, iniciou a longa carreira em 1995, com a cores do Parma, pela qual disputou 168 partidas, tendo depois ingressado na formação de Turim, em 2001, onde permaneceu até 2018, antes de partir para Paris. Pela Juventus realizou, até agora, 480 encontros no campeonato.

'Gigi', companheiro de equipa do internacional português Cristiano Ronaldo, precisou de 23 temporadas no principal escalão transalpino para superar a marca de Maldini, 'lenda' do AC Milan, clube pelo qual realizou toda a carreira, até se retirar, em 2008/09.