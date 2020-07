Mercedes A 180 CDI AMG, a mais recente proposta do Megamotor!

Veja só o que pode esperar deste Mercedes A 180 CDI AMG a gasóleo!

Viatura familiar, espaçosa e muito agradável de conduzir no dia-a-dia.

Versão AMG, com muitos extras de fábrica: espelhos retrovisores rebatíveis electricamente; faróis LED; sensores de estacionamento; GPS; ar condicionado automático; caixa automática de 7 velocidades e com patilhas no volante, entre outros.

Valor: 23.900€

Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Garantia de 12 meses por mútuo acordo.

Financiamento desde 305,31 euros, sem entrada inicial.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa.

