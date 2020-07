A Madeira encontra-se, ao longo deste sábado, sob risco muito elevado de radiação ultravioleta, pelo que são requeridos cuidados especiais. A maior ilha do arquipélago encontra-se no nível 9. Já o Porto Santo tem nível elevado, com a radiação a atingir o nível 6.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aconselha a utilização de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e que seja evitada a exposição das crianças ao Sol.