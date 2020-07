Nenhum apostador acertou nos números do concurso desta sexta-feira do Euromilhões, pelo que no próximo sorteio estarão 130 milhões de euros em jogo.

No sorteio de hoje, seis apostadores, de fora de Portugal, conquistaram o terceiro prémio, no valor de 136 mil euros.

A chave do concurso de hoje do Euromilhões é composta pelos números 21 - 24 - 30 - 46 - 49 e pelas estrelas 2 - 5.