Barbearia Madeirense promove a ilha de forma original

É no mínimo original a fórmula que André Alves encontrou para promover a Madeira. O proprietário da Barbearia Madeirense, espaço localizado na Rua Imperatriz Dona Amélia, teve a ideia de cortar cabelos e aparar barbas um pouco por toda a ilha. Resultado? Um vídeo que conta já com perto de 10 mil visualizações e centenas de elogios, sobretudo por parte de residentes.

"Neste vídeo mostramos a arte de barbear e como tela de fundo temos o maravilhoso cenário da nossa ilha. A beleza da mesma transcende as paisagens do vale à montanha e do mar à serra. Está nos pequenos costumes que depressa se tornam tradição, na forma como se celebra a devoção. Está no bem receber aqueles que nos visitam e na qualidade de resolver tudo e mais alguma coisa de forma rápida e eficaz tal como define o regionalismo desenrascar", pode ler-se na descrição da produção partilhada na página de Facebook da barbearia.

André Alves acaba também por vincar que procurou "enaltecer" a ilha e promovê-la através do seu trabalho. "Esta é a experiência que queremos proporcionar aos nossos clientes, uma volta à Madeira e os seus encantos, o que fazemos através do Vinho Madeira que servimos à chegada da barbearia ou através da sugestão dos melhores sítios para se visitar, comer e tomar poncha!", sublinhou.

A equipa da Barbearia Madeirense passou por locais como Ponta de São Lourenço, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Santana, Pico dos Barcelos, São Vicente ou Porto Moniz. O vídeo conta com a produção de Elton Cantoni.