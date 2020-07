Associação 'Living Care' satisfeita com uso obrigatório de máscara e testes nos aeroportos

A Associação Living Care reconhece o esforço que o Governo Regional tem vindo a desenvolver na na prevenção do contágio e propagação da doença covid-19 e indica que o uso generalizado de máscara de protecção individual em espaços públicos, bem como a obrigatoriedade de realização de testes PCR de despiste ao vírus aos viajantes "são medidas que se complementam e que asseguram a manutenção da actual situação epidemiológica favorável da Região".

A associação, que é gestora da unidade Lar Câmara de Lobos Living Care e da Unidade de Cuidados Continuados Atalaia Living Care, afirma que "a actual situação epidemiológica garante aos prestadores de cuidados de saúde e sociais com grupos de risco à sua guarda, a desejada segurança na sua actividade, bem como aos seus familiares que depositaram confiança na nossa gestão".

" De salientar que recentemente a Organização Mundial de Saúde reconheceu a eventualidade do novo coronavírus ser transmitido por partículas libertadas por meio da respiração e da fala que ficam em suspensão no ar, pelo que o uso de máscara é uma medida de protecção individual eficiente, assim como a higienização das mãos", indica no comunicado que fez chegar à comunicação social.

" A salvaguarda de direitos fundamentais como o direito à vida, à integridade física e à saúde de terceiros é inalienável", termina.