A Barquipan Padaria e Pastelaria, localizada no concelho da Calheta, utilizou a sua página no Facebook para anunciar que o Prémio M1lhão foi registado no seu estabelecimento, mas que ainda não foi reclamado. A publicação já tem várias partilhas.

Este é o código vencedor - VNP 27040. A informação foi confirmada pelo departamento de jogos da Santa Casa.