Associação de Ciclismo da Madeira retoma competição regional

A Associação de Ciclismo da Madeira retoma a competição regional a 12 de Julho, com a prova "Contrarrelógio Individual - Caminho dos Pretos", na vertente de ciclismo de estrada, esperando a participação de meia centena de ciclistas.

Segundo a organização, cada ciclista parte individualmente de minuto a minuto, a partir das 10 horas, percorrendo, no menor tempo possível,, a extensão de 7.7kms no Caminho dos Pretos, sentido Palheiro Ferreiro-Terreiro da Luta.

Na semana seguinte, a 18 e 19 de Julho, a AC Madeira, tem nova prova agendada, desta feita de Enduro, com a realização da 2.ª Taça da Madeira de Enduro-CS Marítimo, na zona do Poiso, com a organização a ultimar os pormenores do trajeto.