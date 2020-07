Revista nacional da PSP faz 1.ª página com foto de capa do DIÁRIO

A foto de capa do DIÁRIO que percorreu o país foi escolhida pela Polícia de Segurança Pública (PSP) para ilustrar a primeira página da sua revista bimensal 'Polícia Portuguesa'. Com o título 'Pandemia', a PSP volta a apelar - desta feita através da referida publicação digital - para que a população "fique em casa!".

O registo captado pelo fotógrafo da ASPRESS, Rui Silva, serviu para ilustrar, na edição impressa do DIÁRIO de 29 de Março, as palavras do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, quando em conferência de imprensa pediu "pelo amor de Deus" para que os madeirenses permanecessem nos seus domicílios.

Que prazer poder colaborar com a Direcção Nacional da PSP na elaboração da capa da Revista 'Polícia Portuguesa' com a Foto que também foi capa no Diário de Notícias da Madeira. Obrigado pela preferência. Este foi o meu contributo para a divulgação da informação da importância de ficar em casa em tempos de pandemia. Rui Silva, fotógrafo da ASPRESS

Este retrato, que acabou por ser divulgado pela PSP no final de Março, teve um alcance digno de registo no Facebook. Perto de 10 mil internautas reagiram à fotografia que obteve mais de 1.700 partilhas e 324 comentários.