França mantém limite de 5.000 espectadores nos estádios até 31 de Agosto

A França vai manter o limite de 5.000 espetadores nos estádios pelo menos até 31 de Agosto devido à pandemia de covid-19, mas as autoridades regionais podem excecionalmente autorizar presença de mais público, anunciou ontem o governo.

Em comunicado, o ministério do Desporto explicou que podem ser "concedidas exceções pontuais para um evento, ou uma série deles, que decorram no mesmo espaço, sob a responsabilidade do mesmo organizador e com as mesmas medidas sanitárias".

Tal como sucede atualmente, os espetadores serão obrigados a usar máscara e a estarem sentados com uma cadeira de intervalo.

Em França, onde se tem verificado um aumento do número de casos de covid-19, os eventos desportivos com um máximo de 5.000 espetadores estão autorizados desde 11 de julho.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 650 mil mortos, dos quais 30.209 em França, e infetou mais de 16,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência gaulesa AFP.