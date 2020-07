Comissão diz não haver "transparência" sobre real impacto da pandemia no Serviço Regional de Saúde

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde diz não haver "transparência" sobre o real impacto da pandemia no Serviço Regional de Saúde.

Esta manhã, Carolina Cardoso, dirigente desta Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde, chamou a atenção para os últimos dados que vieram a público através da comunicação social e questiona: "Como podem dizer-nos que houve uma diminuição de 24% das cirurgias, 38% das consultas médicas presenciais e menos 27% de atendimentos nas urgências, relativamente ao período homólogo, se nós nem acesso temos aos números de 2019. Como podem os utentes ter uma noção real do que se passa na saúde?".

"Estas percentagens correspondem a que números? Não podemos saber concretamente porque não há transparência", diz, numa iniciativa realizada junto à Secretaria de Saúde e Protecção Civil para proceder à entrega de um ofício, no qual solicita a actualização do micro site da transparência, mas também que sejam fornecidos à comissão os dados da saúde referentes a 2019 e ao primeiro semestre de 2020, para que seja nítido o real impacto da pandemia no Serviço Regional de Saúde.

Carolina Cardoso afirma que tem chegado à comissão "relatos de utentes que receberam chamadas a cancelar consultas e agora vêem que essa chamada foi indicada na sua ficha como tele consulta".

"É assim que se aumentaram os números de tele consulta em 124%?", volta a questionar.

No seu entender, se é pretendido "um modelo de saúde de prevenção com a base nos cuidados primários de saúde, este não é o caminho" que o Serviço Regional de Saúde está a seguir.

"Quantas doenças ficaram por diagnosticar neste primeiro semestre de 2020? Em que números páram as listas de espera do SESARAM?", pergunta.

Tendo isto em conta, concluiu dizendo que "estas são algumas das muitas preocupações dos utentes do Serviço Regional de Saúde", pelo que a comissão "ficará a aguardar a cooperação da Secretaria de Saúde em facultar os dados."