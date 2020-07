Saiba qual foi o vídeo português que se tornou viral no Brasil

No programa da RTP1 'Quem Quer Ser Milionário: Alta Pressão', apresentado por Filomena Cautela, que foi para o ar a dia 4 de Julho, uma das perguntas estava relacionado com o antigo Ministro da Justiça do Brasil.

A concorrente Diana Tomás acertou na resposta, que era Sérgio Moro. No entanto, ao ler as várias opções, disse que Michel Temer foi o presidente antes do que está agora, "que é o Fora Bolsonaro". O vídeo tornou-se viral, sobretudo no Brasil, tendo inclusive sido partilhado nas redes sociais por António Tabet, actor do elenco da 'Porta dos Fundos'.