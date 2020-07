Sindicato dos estivadores anuncia nova greve

O Sindicato Nacional dos Estivadores (SEAL) enviou ao Governo da República um pré-aviso de greve, a partir de 10 de Agosto e até 14 de Setembro, para os portos de Lisboa e Setúbal. Uma greve anunciada quando ainda decorre outra que termina, precisamente, no dia 10 de Agosto.

A greve tem justificações semelhantes à que ainda decorre e resulta do comportamento dos operadores portuários que o SEAL considera inaceitável.

“Apesar de serem vários os fundamentos para a presente greve, todos eles têm como elemento central o comportamento do Grupo Yilpor, os quais têm tido condutas deploráveis para com os trabalhadores portuários do porto de Lisboa, não respeitando qualquer tipo de compromisso”, acusam.

O SEAL também afirma que todos os outros operadores portuários têm comportamentos semelhantas.

A greve que ainda decorre não teve efeitos na Madeira e nos Açores, uma vez que, como foi solicitado pelo Governo Regional, as regiões autónomas foram incluídas nos serviços mínimos.

No pré-aviso de greve fica salvaguardado que “caso se verifique um agravamento da actual situação excepcional provocada pela propagação do COVID-19” os associados do SEAL darão prioridade ao trabalho portuário para as regiões autónomas. No entanto, para garantir o abastecimento regular, a Madeira e os Açores deverão voltar a integrar os serviços mínimos.