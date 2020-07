Confira as principais capas dos jornais desta segunda-feira

Esta segunda-feira, 27 de Julho, o incêndio de Oleiros é um dos temas em destaque na imprensa nacional.

“Oleiros: Fogo não deu tréguas: ‘É um crime destruir uma paisagem tão linda’", destaca o Público, que faz machete as burlas do créditos. "Perda de rendimentos empurra famílias para 'burlões do crédito'", escreve o periódico.

O Correio da Manhã, por seu turno, destaca que a Igreja "aceita denúncias anónimas de abusos sexuais" e que três padres foram "condenados por pedofilia em Portugal". Sobre os incêndios foca-se na trágica história de Diogo Dias, de 21 o "Herói do fogo sempre quis ser bombeiro".

Já o Jornal de Notícias, destaca que o país está “Em estado de alerta até amanhã [terça-feira]”. Na edição de hoje, o JN revela também que: "Lavagem de dinheiro em Portugal duplica em apenas meio ano".

"Ensino à distância pode deixar 'traumas para a vida toda' em alguns alunos". É o alerta deixado pelo Diário de Notícias do continente, que traz ainda uma reportagem sobre o regime Salazarista.

Nos desportivos, os triunfos de Vitória FC e de Tondela, que garantiram a manutenção na I Liga, em contraponto com a desilusão do Portimonense, são o central na imprensa desta segunda-feira. Um dia em que se fala, ainda, do encaixe leonino com Bruno Fernandes, e das esperanças azuis e brancas por Luis Díaz.