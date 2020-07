Menos professores destacados nas escolas e mais uma 'lição' de CR7

Assim, a manchete diz que haverá 406 professores destacados no próximo ano lectivo e que estes "serão menos 57 do que no ano passado". E acrescentamos: "Proposta da Secretaria de Educação para 2020/21 prevê que mais de metade dos docentes desempenhem funções em instituições de âmbito social. Medida vai custar 12 milhões de euros." Leia todo o contexto na página 7.

Ora se esta é uma notícia que desperta interesse, então a imagem em destaque não deixa ninguém indiferente, pois Ronaldo soma mais um título, o 30.º colectivo… e o título E vai mais um... diz quase tudo. O madeirense "tornou-se ontem bicampeão de Itália pela Juventus e dedicou conquista aos adeptos e a todos os que sofreram e sofrem com a pandemia de Covid-19". Leia quando e onde na página 13.

Outros temas também de realce, por isso mesmo estão na primeira página, dão conta que a Associação de Paralisia Cerebral quer ser Unidade de Cuidados Continuados, que é para ler na dupla 20-21.

Ou esta Funchal prevê investir 4 milhões de euros em Educação, que dá conta de mais um apanhado dos planos da autarquia para os próximos 10 anos. Saiba mais nas páginas 8 e 9.

Por falar em Covid-19, tema que atravessa toda a nova normalidade, é a de que o Teletrabalho carece de clarificação legal, modalidade que "está prevista no Código do Trabalho desde 2009 e ganhou força na pandemia, mesmo suscitando dúvidas". Se lhe interessa não pode deixar de ler nas páginas 2 e 3.

Estes e outros temas podem ser lidos em mais uma edição do seu DIÁRIO