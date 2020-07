Braga vence campeão Porto e assegura Liga Europa à frente do Sporting

Foto EPA/HUGO DELGADO

O Sporting de Braga conseguiu assegurar na última jornada o terceiro lugar na I LIga e, assim, garante a entrada directa na Liga Europa da próxima época. Com uma vitória por 2-1 frente ao já campeão FC Porto, num jogo que começou a perder mas conseguindo dar a volta na segunda parte, a equipa minhota termina com 60 pontos, os mesmos do até agora 3.º classificado. A equipo do Sporting CP que apenas tinha de empatar na visita ao SL Benfica (2.º classificado), acabou derrotado também nos últimos minutos, sendo que o resultado final (2-1) não interessava aos lisboetas leoninos. Empatados com 60 pontos, a disputa pelo 3.º lugar ficou remetida para o confronto directo, com vantagem para os minhotos por terem marcado um golo em Alvalade (vitória do Sporting por 2-1), tendo depois vencido em casa por 1-0.