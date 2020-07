Campeonato chinês de futebol retoma cinco meses após interrupção

O campeonato chinês de futebol começou hoje, após um interregno de cinco meses devido à pandemia de covid-19, com vitórias do Guangzhou Evergrande e Wuhan Zall, equipa da cidade onde foi detetado pela primeira vez o novo coronavírus.

O defesa internacional português Daniel Carriço, ex-jogador do Sevilha, fez a estreia pela equipa do Wuhan Zall, aos 90+1 minutos, quando a vitória por 2-0 já estava consumada, diante do Qingdao Huanghai, graças a um golo na própria baliza de Yan Yaki (30) e outro de Liu Yun (52).

No jogo de abertura da competição, em que as vítimas da covid-19 foram também homenageadas com um minuto de silêncio, o Guangzhou Evergrande, treinado pelo italiano Fábio Cannavaro, bateu o Shanghai Shenhua pelo mesmo resultado, graças a um 'bis' de Wei Shihao.

No segunda-feira, o técnico português Vitor Pereira, ao 'leme' do Shanghai SIPG, regressa com a deslocação ao terreno do Tianjin Teda.