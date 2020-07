Há música ao ar livre este fim-de-semana no Casino da Madeira

Será sob o céu estrelado e uma panorâmica deslumbrante que um dos espaços mais icónicos da movida nocturna madeirense vai reabrir com novo conceito para as noites quentes de Verão. A partir desta sexta-feira lançam-se os dados para aquela que será, como a própria temática indica, uma experiência ao ar livre na zona mais verde do Casino da Madeira. A principal novidade reside no regresso ao activo do Copacabana, espaço ‘indoor’ que virá cá para fora e encaixar-se-á na parte Sul do jardim mais melódico do Funchal.

Inspirado nas noites de zonas como Ibiza e Algarve, onde clubes como o ‘Bliss’ funcionam ao longo da época mais quente do ano em formato ‘outdoor’ e com entretenimento de referência, o jardim exterior do Casino, que já foi palco de outros eventos no passado, será apresentado de forma a tornar as noites de Verão “mais apelativas, divertidas” e com opção de escolha. É que o ‘Copacabana Open Air Experience’ irá dividir-se em duas áreas: a área ‘Disco’, no jardim Sul, com o DJ residente Luís Gonçalves a ser o responsável por dinamizar a atmosfera musical do Copacabana, e o Garden que continuará operacional com as sonoridades pulsantes e electrizantes de Michael C.

A epidemia fez cancelar uma série de eventos importantes e aquele que se esperava ser o melhor Verão da história da badalada discoteca do Casino foi fortemente abalado. Por isso, a ideia surge após uma percepção da outra realidade que os novos tempos nos trouxeram.

Para já, e com vontade de regressar paulatinamente à nova normalidade, o ‘Copacabana Open Air Experience’ abre o tejadilho das batidas às sextas-feiras e sábados com festas temáticas, bebidas frescas e uma forte componente de sensibilização ao divertimento responsável, garantindo o distanciamento social.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Além da zona dançante e de esplanada será criada uma zona reservada, tal e qual como a do Copacabana, para todos os clientes que queiram usufruir de serviço de garrafa. As entradas serão gratuitas e as portas abrem às 22 horas. Já o encerramento far-se-á obrigatoriamente às 2 da madrugada.

Higiene e segurança à risca

O amplo espaço ao ar livre permiteque “toda a gente possa divertir-se sem aglomerados”, garante Márcio Costa, não esquecendo que “todas as normas de higiene e segurança”, bem como as “orientações e sugestões das autoridades competentes serão seguidas”.

À semelhança do que tem acontecido no próprio Casino da Madeira, à entrada a equipa de segurança irá apelar ao distanciamento social de pessoas que não cheguem ao espaço no mesmo grupo, será feito o controlo de temperatura e a devida solicitação do uso de álcool gel para a higienização das mãos.