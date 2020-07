Centro de Operações do Comando Operacional da Madeira inaugurado na sexta

Está agendada para sexta-feira, 24 de Julho, pelas 10h30, a inauguração do novo Centro de Operações do Comando Operacional da Madeira (COCOM).

Segundo o Comando Operacional da Madeira, a obra faz parte da transformação infraestrutural para a instalação de novos equipamentos e criação de condições para acolher no novo centro de operações representantes dos comandos operacionais dos ramos – Marinha, Exército e Força Aérea - sediados na Região Autónoma da Madeira, das Forças e Serviços de Segurança, da Protecção Civil e de outras agências, para a condução de operações em que a articulação directa e presencial com esses serviços seja uma mais-valia.

"O Centro de Operações vai passar a dispor de fontes de informação que lhe permitirão um conhecimento mais abrangente e detalhado da situação operacional no mar, em terra e no ar, não esquecendo o ciberespaço. Da fusão desta informação, proporcionada por fontes militares e por fontes abertas, resulta um panorama mais completo, que só está disponível em centros de operações que têm esta capacidade de duplo uso", explica.

Dá-se, a partir de agora, continuidade a um processo idêntico levado a cabo no Centro de Operações Conjunto, instalado no Comando Conjunto para as Operações Militares, em Oeiras, e, brevemente, a transformação seguirá no Centro de Operações do Comando Operacional dos Açores.

"No final, todos este Centros poderão partilhar os respectivos panoramas operacionais e criar um panorama comum, que cobrirá toda a área de responsabilidade nacional. O novo sistema permite ainda a troca de informação operacional, de interesse comum, com os Comandos Operacionais dos Ramos das Forças Armadas, bem como com o Serviço Regional de Protecção Civil, as Forças e Serviços de Segurança e outras agências a operar na Região Autónoma da Madeira", adianta.

Está também a ser instalada uma capacidade inicial conjunta de vigilância por meios aéreos não tripulados, com requisitos operacionais específicos para o arquipélago da Madeira, que poderão operar a partir de posições estratégicas, como o Porto Santo e as Ilhas Selvagens.

"Será coberta uma parte significativa da área de responsabilidade nacional contribuindo, também, para o exercício da soberania e para uma resposta mais eficaz na busca e salvamento marítimo, no combate à poluição e outras catástrofes ambientais", garante o Comando.

Finalmente, será reactivada a capacidade de comunicações em HF para garantir a autonomia estratégica das comunicações em toda a Região Autónoma da Madeira e desta com o continente e os Açores.

"Esta transformação traduz-se numa mais-valia, não só para a condução de operações militares, mas também para o apoio militar a emergências civis ou a protecção e salvaguarda de pessoas e bens, privilegiando a ligação inter-agências, militares e civis. As novas capacidades, conferidas por sistemas de informação e ferramentas de apoio à decisão, asseguram a partilha de informação e garantem a optimização do emprego de forças e meios em todas estas acções", adianta.

O Centro está preparado para funcionar com três operacionais durante 24 horas por dia e pode receber até 30 elementos das Forças Armadas, do Serviço Regional de Protecção Civil, das Forças e Serviços de Segurança e de outras agências que operem na Região.