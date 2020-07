Dj Américo Nunez e Roni de Melo são as apostas da Babel Diskool para este fim-de-semana

As melhores sonoridades do momento estão de volta à Babel Diskool!

O Dj Amériko Nunez está responsável pela selecção musical desta noite e contamos com a sua presença. Amanhã, a música será outra! Os ritmos sertanejos ganharão relevo a partir das 21 horas com Roni de Melo, o cantor, compositor e músico de Mato Grosso do Sul que nos irá brindar com alguns dos seus temas originais.

No domingo, como já é habitual, a partir das 23 horas, Ladies Night. À chegada, as senhoras recebem um “welcome drink”, um flute de espumante e um cartão que lhes dará a possibilidade de consumir três bebidas que serão oferta da casa: Vodka, Whisky ou Gin.

Vem divertir-te connosco, cumprindo sempre as regras e normas de segurança: uso obrigatório de máscara e distanciamento social recomendado. Ambiente seleccionado!

