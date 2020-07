5.533 beneficiam do Rendimento Social de Inserção na Madeira

Os primeiros seis meses do ano geraram mais 1.274 beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) face ao período homólogo. Na Madeira, existem actualmente 5.533 pessoas contempladas com este apoio segundo dados do Instituto de Segurança Social, que indica ainda o valor médio da ajuda atribuída por família e por beneficiário. Este é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira.

Já como grande mancha fotográfica o assunto prende-se com o debate ao Orçamento Suplementar, que ontem marcou a sessão de trabalhos na Assembleia Legislativa da Madeira. Face à actual conjuntura provocada pela pandemia, ficou a saber-se que o Governo Regional vai implementar mais medidas extraordinárias, como um novo complemento social para os trabalhadores em layoff, no qual irá investir 16,2 milhões de euros. Haverá também um incentivo destinado à normalização da actividade empresarial. O 'Suplementar' foi aprovado com a oposição a abster-se e a diagnosticar falta de estratégia.

'Inquéritos viciados' merece também destaque de primeira página, tudo porque o PSD tem chamado a si todas as presidências das comissões parlamentares de inquérito realizadas e tem ficado com os cargos de relator.

Ainda no campo político, saiba que o 'CDS quer congresso este ano'. Militantes centristas exigem que o partido garanta a sua autonomia estratégica.

Por fim, 'Ricardo Nascimento dispensa intromissões'. Recandidato na Ribeira Brava é apoiado pelo PSD, que deseja o segundo lugar da lista.