Recuperação de cirurgias na Madeira retomada a ‘passo de caracol’

O programa de Recuperação de Cirurgias foi interrompido em Março, devido à pandemia, mas regressa agora com orçamento reduzido e com apenas seis especialidades a realizar intervenções. O Governo e o SESARAM ‘fecham-se em copas’ em relação a este assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na íntegra na página 23.

Mas a covid-19 não afectou só as cirurgias. No ramo da hotelaria há preocupação. Nas páginas 4 e 5 falamos com hoteleiros pois a Madeira corre o risco de registar, em Agosto, um dos piores resultados, em termos de dormidas, desde 1976. O pessimismo é a nota dominante nestas conversas.

No que há política diz respeito, foi aprovado ontem o Orçamento Suplementar, viabilizado com a ‘mira’ apontada a Lisboa, sendo que apenas a CDU votou contra a proposta do Governo Regional. Por seu lado, Calado recordou que a Região está na eminência de pagar 48 milhões de euros em juros do PAEF. Leia mais nas páginas 6 e 7.

Olhando o desporto automóvel, saiba que o Governo Regional decidiu cortar o apoio ao Rali Vinho Madeira, que vai contar com menos 160 mil euros. Pode conhecer os pormenores na página 21.

Por fim, para ler nesta edição, a entrevista ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Silva Ribeiro considera que a "vigilância por meios não tripulados é fundamental e urgente”. A entrevista encontra-se nas páginas 24 e 25.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.