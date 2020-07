Retoma da Catequese na Madeira dependerá de cada paróquia

O Departamento da Catequese do Secretariado Diocesano da Educação Cristã do Funchal reuniu-se para analisar a retoma da catequese no próximo ano pastoral e decidiu que, dada a diversidade de Paróquias com centros de catequese, será proposto a cada uma delas que analise a sua situação, em confronto com as ‘Orientações para catequese em tempos de pandemia’ e decida como realizar o itinerário catequético da infância (do 1.º ao 6.º catecismo) e adolescência (do 7.º ao 10.º catecismo e as etapas 1 a 7 do ‘Say yes’) em 2020-2021.

O Secretariado Diocesano da Educação Cristã estará aberto de 3 a 14 de Agosto (de 2.ª a 6.ª feira), entre as 14h e as 18 horas, para encomendar, pagar e levantar materiais de catequese e outros documentos, estando a aguardar ainda as etapas 6 e 7 do programa ‘Say yes’, um projecto inspirado nas diversas edições da Jornada Mundial da Juventude, no qual estão envolvidos cerca de 50 mil adolescentes de todo o país.

O Secretariado Diocesano celebrará, a 5 de Outubro de 2020, o Dia do Catequista, de modo a salvaguardar a saúde dos participantes.

Serão disponibilizadas diversas formações: ‘Say Yes’, Escola Paroquial de Pais, Iniciação para Ser Catequista e será retomado, a 6 de Outubro, o Curso Geral de Catequistas na Paróquia da Nazaré, entre as 19h30 e as 21h30.