Jornais celebram hoje cem anos de Amália

André Ventura é o homem na capa da Visão e Cristina Ferreira a mulher na capa da Sábado, as duas revistas quinzenais dedicam o número desta semana a duas figuras públicas portuguesas. A Visão traz “Os empresários e as redes que embalam André Ventura”, o presidente do Chega, partido mais à direita no parlamento nacional. A Sábado fala do regresso da apresentadora de televisão à TVI no mês do seu aniversário. “43 histórias fantásticas da saloia da Malveira”, escreve.

Uma outra mulher está hoje nas capas da imprensa diária. Amália, que completaria hoje 100 anos, se fosse vida. O Público, o Diário de Notícias e o i assinalam a data colocando a fadista em destaque na primeira página das edições desta quinta-feira.

O Público aborda o centenário referindo “A voz eterna e uma vida em construção”. E acrescenta que a Fundação Amália passa de anos de prejuízo a um pequeno lucro, para além de oferecer hoje uma antologia com selecção de Rui Vieira Nery. A manchete revela por outro lado que as faltas ao trabalho no Serviço Nacional de Saúde bateram recorde histórico em Maio. São os números mais elevados desde 2014. Exaustão e doença podem explicar subida. Nas outras notícias promovidas à primeira está a de que as escolas admitem cantinas take-away para evitar contágio.

O Diário de Notícias olha para os cem anos de Amália a partir da voz do poeta Manuel Alegre. “Amália e Camões foram feitos um para o outro”, declara este. A maior da edição é sobre o Estado da Nação, que é “marcado pelo vírus que matou dois anos de crescimento e uma aliança política”. Amanhã há debate com o Primeiro-Ministro. Hoje o Conselho de Ministros deve prorrogar o lay-off simplificado. Em grande também “Metade dos apoios do Governo são adiamentos de impostos”; e “Professores e directores temem falta de profissionais para cumprir planos do executivo”.

O i escreve “Amália faria hoje 100 anos”, com uma imagem da diva portuguesa a preto e branco. O número da manchete é mais do que uma centena. “615 foi o número de mortes, numa semana, a mais do que seria esperado nesta época”. E alerta para as doenças crónicas nos idosos.

No JN, os veterinários municipais defendem regresso do abate de animais. E apontam o dedo à lei que está na origem da sobrelotação dos canis. A Ordem quer rações e actos médicos sem imposto. Na imagem, as novas matrículas. “Risco e chumbo e multa”, alerta. Há condutores a mudar para novas que não cumprem as normas. Nesta edição nota para os 6 milhões gastos por Ronaldo num iate e para os falsos inspectores da ASAE que burlaram centenas de empresários.

“Bebé sem rosto espera exame há quatro meses” é a principal notícia no Correio da Manhã, que coloca também em grande, com imagem, um barco de imigrantes ilegais, que para apagar o rasto da viagem deitam telemóveis e identidade ao mar. Em pequeno, uma informação sobre as comissões bancárias. A aplicação MB Way terá 25 transferências grátis.

No Negócios, um dilema para as empresas: “Apoio à normalização trava acesso ao lay-off”. Quem recorrer a este incentivo não pode aceder à medida clássica prevista no Código do Trabalho nos 60 dias seguintes. Na fotografia maior está Ricardo Salgado. “Ultimo esquema de Salgado gerou perda de 2,2 milhões de euros”. Em destaque, o Grupo EDP que já vale mais do que o resto do PSI-20; e o novo registo de navios, que pode elevar Portugal ao top3.

A dois dias do dérbi, Gonçalo Ramos volta à primeira página do jornal A Bola. “Obsessão pelo golo”, lê-se sobre o recém-estreado jogador do Benfica. No Record a capa é verde e branca. “Jamerson na lista”. O central do Mónaco está na mira do Sporting para a próxima época. Este jornal aposta também em Gonçalo Ramos e traz a sua história. O Jogo olha para o FC Porto. “Nos planos do Dragão”, revela sobre o interesse do clube em Pedro Gonçalves, do Famalicão.