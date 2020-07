África do Sul já tem perto de 400 mil casos e quase 6 mil mortos

Os casos confirmados de coronavírus na África do Sul atingiram quase 400 mil, numa altura em que o país regista uma nova subida diária de 572 mortes.

A África do Sul é agora um dos cinco principais países do mundo em número de casos de covid-19 relatados e tem mais da metade dos casos no continente africano, com 394.948. O total de mortes registadas é de 5.940.

Os hospitais públicos estão a debater-se com o aumento do número de doentes e mais de 5.000 profissionais de saúde já foram infectados.

A luta do país mais desenvolvido da África para lidar com a pandemia é um sinal preocupante para outros países com muito menos recursos em todo o continente, à medida que a disseminação de infecções aumenta.

Em África, há 15.765 mortos confirmados em mais de 753 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente africano.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 617.500 mortos e infectou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.