PS apresenta voto de louvor à tradição dos Fachos de Machico

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de louvor ‘À Tradição dos Fachos de Machico’, após ter vencido a fase de apuramento regional, do concurso ‘As 7 Maravilhas da Cultura Popular’, o que muito orgulha toda a Região Autónoma da Madeira, em especial a população de Machico.

Os fachos, uma tradição secular que faz parte da cultura popular machiquense e que está enraizada nas gentes de Machico, eleva o património cultural e imaterial do concelho.

Segundo reza a história, os moradores faziam pequenas fogueiras para alertarem a população da proximidade de ataques piratas. Única na Madeira, esta tradição está associada à Festa do Santíssimo Sacramento que ocorre, no último fim de semana de agosto. No sábado, véspera daquela Festa, os fachos iluminam as encostas do Vale de Machico, num espetáculo cheio de emotividade, humanismo e de um profundo sentimento de religiosidade.

As encostas do Vale de Machico são como que invadidas por tantos homens, num labor incansável, que, ano após ano, fazem com que este momento simbólico permaneça no tempo.

Esta tradição cujos primórdios se perdem no tempo, subsiste nos dias de hoje mantendo essa identidade tão ‘nossa’ e que se repete, anualmente, num ato marcado de forma discreta pela competição saudável na comunidade local e pela preservação da memória ancestral.

Os fachos materializam ícones religiosos como a custódia, as cruzes, o cálice, os peixes, os barcos (caravelas e a traineira) e outros objetos mutáveis no tempo, associados aos hábitos e costumes da antiga Vila de Machico. No passado, estas formas figurativas eram (re)construídas com varas de madeira. Atualmente, esta prática ritual foi substituída por estruturas metálicas que permanecem inalteráveis ano após ano. Esta mudança favorece o trabalho voluntário, havendo apenas que criar um perímetro de segurança em torno do facho, por forma, a evitar possíveis focos de incêndio em mato.

A aproximação da hora do acender dos fachos congrega milhares de pessoas, locais e forasteiros, que nesta noite invadem os espaços públicos do centro e periferia da Cidade de Machico para assistirem a uma tradição única na região.

Soa o búzio, junto aos fachos, sendo estes acesos pelas 21 horas, queimam durante cerca de trinta minutos, sensivelmente.

Assim, louvamos esta tradição secular machiquense muito enraizada na sua população, por toda a sua história e exclusividade, que tanto enaltece o património cultural e imaterial do concelho.