Madeira continua com dois casos activos e um caso suspeito rastreado no aeroporto

A Madeira continua a registar dois casos activos de covid-19 e 90 casos recuperados. O boletim epidemiológico divulgado esta tarde, pelo IASaúde, indica ainda que foram realizadas 340 colheitas para exame no Aeroporto da Madeira, sendo que o rastreio identificou um caso suspeito.

O caso suspeito diz respeito a um cidadão que se encontra em confinamento numa residência, no concelho do Funchal. As análises laboratoriais e a investigação epidemiológica estão em curso.

De recordar que os dois casos activos reportados dizem respeito a casos diagnosticados na 3.ª semana de Junho, no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira. Ambos permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Ainda no que concerne à vigilância, no total, são 1.644 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 340 pessoas em vigilância activa e 1.304 em auto-vigilância.

Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19:

• O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.525, com 149 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste Instituto;

• Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam, à data, 9083.

Relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, assinala-se que:

• O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, E.P.E. é, até à data, 23.460.

• O número de utentes alvo de teste à COVID-19 na RAM é 20418