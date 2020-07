BE denuncia abate de dragoeiros na Ribeira Brava

Dois dragoeiros que estavam no recinto da escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, foram abatidos durante o dia de ontem, depois de terem sobrevivido às obras de construção do novo edifício.

A denúncia parte do coordenador Regional do Bloco de Esquerda que lamenta o corte dos dragoeiros com mais de 40 anos.

“Estes dragoeiros são tão antigos quanto as anteriores instalações da escola, entretanto demolidas para dar lugar à nova construção”, afirma Paulino Ascenção, salientando que o que causa maior perplexidade é o facto de os trabalhos pesados de demolição terem preservado os dragoeiros e agora, depois de ultrapassado o mais difícil, estes exemplares da espécie icónica da Laurissilva são abatidos.