Projecto IDEIA poderá constituir-se importante contributo para desenvolvimento da Região e Autonomia

Marcelino de Castro, coordenador do centro de estudos IDEIA, criado pela Assembleia Legislativa da Madeira, frisou esta tarde a importância que este projecto poderá representar para a Região e para a Autonomia. O coordenador falava na sessão de apresentação do IDEIA, que decorreu esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira.

" No mundo globalizado de hoje, estes 600 anos de apropriação territorial, cultural e social do espaço insular, e de vida atlântica, precisam de ser recontabilizados, reponderados, isoladamente e em conjunto, à luz das mais variadas valências culturais: as ecológicas como as económicas; as sociais como, naturalmente, as políticas", referiu Marcelino de Castro.

O coordenador do IDEIA afirmou que "o estudo da autonomia nas suas mais variadas dimensões, da territorial à económica, passando pela política em toda a sua criatividade refundadora, é da maior importância para nos percebermos em interdependência regional, nacional-europeia e global, sobretudo agora, na crise presente, em que ganhámos o alcance de entendimento suficiente para percebermos os riscos climático (crise ecológica), pandémico (crises epidémicas globais) e económico (das crises financeiras e outras), a que acresce deveras o pesado risco político dos populismos de vária cor que subitamente contaminam as nações um pouco por todo o lado".

" Do muito que já foi realizado ao muito que falta fazer, em estudo, compreensão e entendimento, centrados embora nos interesses que nos animam, o projecto IDEIA, ancorado nesta estratégica institucional pode, na verdade, vir a constituir um contributo não menosprezível ao nosso desenvolvimento, visto permitir-nos a autoanálise necessária ao nosso confronto com o País e até aprofundando uma consciência deveras salutar do nosso lugar no mundo", indicou ainda.

" Desconhecendo embora se estarei à altura da situação, mas aceitando, como aceitei, agradecido, o desafio de iniciar este projecto, termino dizendo que tudo isto, de facto, só poderia ser feito aqui e a partir daqui, no ‘baluarte maior da nossa autonomia’", concluiu.