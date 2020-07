Desmantelados dois estúdios de pornografia em Caracas e 13 detidos

As autoridades venezuelanas desmantelaram dois estúdios clandestinos de pornografia no leste de Caracas e detiveram 13 indivíduos que gravavam filmes pornográficos e transmitiam encontros sexuais 'online'.

O desmantelamento dos estúdios, segundo fontes policiais, teve lugar durante uma operação realizada na noite de quarta-feira pelas Forças de Ações Especiais (FAES) da Polícia Nacional Bolivariana.

Segundo o relatório policial, um dos estúdios clandestinos funcionava no Centro Aloa de Horizonte e o outro em El Dorado, na Avenida Sul de Altamira, nos municípios Sucre e Chacao, respetivamente, ambos no leste de Caracas.

As autoridades receberam uma denúncia anónima dando conta do funcionamento dos estúdios naqueles locais.

Os 13 detidos são todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 19 e os 41 anos e são acusados de vários delitos ao abrigo da Lei Contra a Criminalidade Organizada e Funcionamento do Terrorismo.

Durante a operação as FAES confiscaram três televisores, seis mesas de mistura, oito computadores portáteis, um uniforme das Forças Armadas (usado nas gravações), três câmaras para transmissão 'online', vários equipamentos de gravação, preservativos e roupa íntima.

A operação policial teve lugar depois de vários utilizadores denunciarem, através das redes sociais, a existência de páginas na rede social Facebook em que se ofereciam serviços de acompanhamento, algumas delas contendo fotos de jovens do sexo feminino em poses sensuais.