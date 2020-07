Secretaria de Agricultura aposta na reabilitação da cultura da cerejeira

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), está a promover hoje umas jornadas técnicas sobre a cultura da cerejeira, que se prolongam até amanhã, denominadas ‘Reagir às Problemáticas da Cultura da Cerejeira na Madeira’.

Para o efeito, está na região uma das maiores especialistas nacionais nesta fruteira, Berta Maria de Carvalho Gonçalves Macedo, Professora Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que participou num simpósio, visitou os cerejais, realizou reuniões de trabalho com técnicos da DRA e promoveu uma acção de divulgação com agricultores, entre outras iniciativas.

De acordo com a Secretaria Regional de Agricultura, este ano, a produção da cereja foi "muito atípica", uma situação de que não há memória nas últimas décadas, e que resultou numa “muito baixa taxa de abrolhamento das cerejeiras”, ou seja, “uma muito baixa emissão de gomos florais, os quais vão dar origem às flores e, posteriormente, aos frutos”.

A quebra de produção em causa está directamente relacionada com a falta de frio que se fez sentir durante o Inverno nos sítios de maior produção, sobretudo nos concelhos de Câmara de Lobos, nomeadamente nas freguesias do Jardim da Serra e do Curral das Freiras, e no concelho da Ribeira Brava, mais concretamente na freguesia da Serra de Água, que determinou uma quebra da produção na ordem dos 80 a 90% relativamente à registada no ano anterior.

Atenta à situação, a DRA aposta na reabilitação da cultura da cerejeira através de um conjunto de ensaios implementados há cerca de três anos, que vão desde o estudo de variedades de cerejeira com menores exigências em frio, análise de porta-enxertos mais adequados para as condições dos solos e clima, investigação das principais pragas e doenças da cultura, ou ainda a prospecção e conservação do património genético de cerejeira na Região.