PCP debate problemas laborais e impactos da pandemia

O PCP realiza sábado, 18 de Julho, pelas 16 horas, as Jornadas Legislativas sob o tema ‘Problemas Laborais-Impactos da Pandemia’, a ter lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Uma iniciativa que pretende analisar a situação sócio-laboral da Região, tendo em conta a nova realidade decorrente da pandemia de Covid-19, expondo os problemas vividos pelos madeirenses e as propostas concretas que o PCP irá apresentar e desenvolver em prol do desenvolvimento sócio-económico da RAM, que privilegie a igualdade de oportunidades e a salvaguarda dos sectores produtivos regionais.

A sessão de encerramento da Jornadas Legislativas contará com as intervenções de Edgar Silva, Coordenador Regional do PCP, e de Francisco Lopes, Deputado do PCP à Assembleia da República e membro do Secretariado e da Comissão Política do Comité Central do PCP.