Pescador resgatado perto das Desertas

Um pescador de 43 anos foi alvo de uma evacuação médica, quando se encontrava a bordo do pesqueiro ‘Lontra Marinha’, que navegava a cerca de 30 milhas a sudeste do Funchal, perto das Desertas, no mar da Travessa.

O barco de pesca tinha saído do porto do Caniçal esta madrugada, pouco depois das 5 horas, e dirigia-se, alegadamente, para o porto do Funchal.

O tripulante sentiu-se mal, tendo o alerta sido dado à Capitania do Porto do Funchal.

Para o local foi enviada a lancha salva-vidas da capitania que realizou a evacuação médica ao início da tarde, tendo o desembarque ocorrido no porto de pesca do Caniçal, onde uma ambulância o aguardava.