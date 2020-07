Corpo encontrado a boiar no mar do Porto Novo

Um corpo foi há instantes encontrado a boiar junto ao cais do Porto Novo, em Santa Cruz.

A Polícia Marítima já está no local e foi também enviada uma embarcação salva-vidas da capitania.

Segundo foi possível apurar no local, trata-se do corpo de um homem de meia idade, com idade compreendida entre os 40 e os 50 anos que foi visto a mergulhar esta tarde.O alerta foi dado por pescadores que se aperceberam do corpo na água.