Temperatura na Bica da Cana sobe 9ºC em apenas 1 hora

Em apenas uma hora e ao amanhecer desta quinta-feira, dia 16 de Julho, a temperatura do ar na Bica da Cana registou muito significativa variação térmica de quase 9 graus Celsius. Ao início da manhã (entre as 06:00 e as 07:00) a temperatura máxima registada na estação meteorológica localizada a 1.560 metros de altitude foi de 14,5 graus, tendo na hora seguinte (entre as 07:00 e as 08:00) subido até aos 23,4 graus Celsius.

Embora com a ressalva que “não é fácil explicar” para o cidadão comum, ao DIÁRIO o delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, começou por assinalar que “durante o princípio da manhã não se registou em altitude uma mudança significativa do rumo do vento que justifique uma variação tão acentuada da temperatura do ar”. Conclui por isso que “este aumento da temperatura do ar, entre as 7 e as 8 da manhã, está essencialmente associado à localização da base da inversão, muito acentuada, da temperatura do ar em altitude, que em pouco tempo terá passado, na zona da Bica da Cana, de uma altitude da ordem dos 1800 m, para altitudes da ordem dos 1000 m”.

O meteorologista lembra que “em regra, a temperatura do ar diminui em altitude”, mas nem sempre é assim. Foi o que aconteceu esta manhã com o repentino aumento da temperatura na Bica da Cana resultante da inversão da temperatura do ar.

“Uma inversão da temperatura do ar é uma camada da atmosfera em que a temperatura do ar aumenta em altitude, ou seja, por exemplo, uma camada em que a base poderá estar a cerca de 15 °C e o topo, a poucas centenas de metros, com valores da ordem de 25 °C”, explicou Victor Prior.

Ainda durante a manhã a temperatura do ar na estação meteorológica da Bica da Cana já atingiu os 27,2 graus (09:50), o valor mais alto da temperatura máxima do ar hoje registada até ao meio-dia em toda a rede de estações meteorológicas (20) do IPMA no Arquipélago da Madeira. Desde o início da madrugada a amplitude térmica nesta zona do Paul da Serra já supera os 15 graus, tendo em conta que a temperatura mínima registada de 11,7 graus (01:20), curiosamente o valor mais baixo hoje registado em todas as estações da RAM.

Assinale-se ainda que o extremo da temperatura máxima sentido na Bica da Cana esta manhã corresponde ao parâmetro de aviso amarelo para o tempo quente nas regiões montanhosas da Madeira. Até final da manhã outras três estações na costa norte da Madeira registaram temperaturas do ar de nível ‘amarelo’ para este sector da ilha da Madeira: São Vicente (25,0ºC), Porto Moniz (24,4ºC) e Ponta de São Jorge (24,1ºC).