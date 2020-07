Terras altas com temperaturas perto dos 30 graus

A persistência de valores elevados da temperatura do ar fez com que hoje o valor extremo da temperatura máxima fosse uma décima superior à máxima ontem registada, ao atingir 29,9ºC no Pico Alto. Também bastante quente esteve esta terça-feira nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça (28,4ºC) e no Pico do Areeiro (28,1ºC), neste caso com a particularidade do valor atingido corresponder a aviso laranja para as regiões montanhosas da Madeira.

Recorde-se que a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso amarelo até ao final da tarde do dia 9 de Julho, próxima quinta-feira.

Dentro do parâmetro de aviso amarelo para o tempo quente, hoje há também a registar as temperaturas sentidas nos Prazeres (27,8ºC), na Bica da Cana (27,4ºC), no Chão do Areeiro (27,3ºC), no Funchal/Observatório (27,1ºC) e em São Vicente (25,7ºC), que voltou a ser a localidade mais quente na costa norte da Madeira.

No Porto Santo (até às 19 horas), a máxima absoluta ficou-se pelos 24,1ºC.