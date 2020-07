Reforço do apoio escolar após a pandemia

Pandemia obriga a reforço do apoio escolar. Esta é a notícia em destaque na edição desta quinta-feira. As câmaras municipais vão aumentar, nalguns casos, ajuda às famílias no próximo ano lectivo. O Governo Regional tem 3.300 livros para emprestar. Já ontem, os alunos saíram divididos do Exame de Matemática. As contas saíram bem para uns, e mal para outros.

Nas contas dos apoios ao tecido empresarial devido à pandemia, saiba que há 682 sócios-gerentes com ‘subsídio’ complementar. A ajuda extraordinária do Governo Regional foi inferior a 540 euros para a maioria dos empresários e 179 candidatos ficaram de fora.

Afinal, a Madeira não é “a terra mais segura do Mundo”. Fizemos o fact check às declarações públicas do secretário da Saúde e concluímos que o governante se excedeu. A Madeira pode ser um destino sedutor mas não é líder no combate à covid-19.

Quem se excedeu foi João Alexandre Silva, que está a contas com a justiça. O gestor madeirense recebeu 1,8 milhões do saco azul do BES e está formalmente acusado de dois crimes.

A embarcar em promessas mas a ver navios passar estão os médicos que reclamam o pagamento do incentivo à fixação no SESARAM. O apoio de 700 euros foi adiado para 2022.

Quem não adiou a oportunidade para conquistar o título de campeão nacional foi o FC Porto que ontem venceu o Sporting por 2-0 no Dragão. A festa em tom azul-e-branco começou ontem à noite e prosseguiu pela madrugada desta quinta-feira. Mas foi uma diferente das de outros anos.

A reportagem do DIÁRIO esteve no Funchal lá e constatou que a festa azul teve ordem para dispersar. Largas dezenas de adeptos saíram à rua, ontem à noite, para celebrar o 29.º título de campeão nacional do FC Porto na Avenida do Mar onde a Polícia mandou fechar restaurantes e marcou forte presença para evitar aglomerados devido à pandemia.

Fique bem.