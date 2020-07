Porto do Funchal monitorizou troca de tripulações em barco de pesca vindo de fora

Não se levantaram muitas ondas quanto à primeira operação de substituição de tripulantes no Porto do Funchal, algo que já não presenciávamos desde o dia 13 de Março. Através de uma publicação no Facebook, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) diz que tudo decorreu "dentro do quadro normativo e legal, recentemente delineado pelo Governo Regional, no âmbito ao combate à covid-19" e enumerou a par e passo tudo o que se passou neste procedimento.

A transferência dos tripulantes começou logo por ser diferente, visto que a substituição decorreu ao largo e para isso foi necessário utilizar uma embarcação aberta, com a tripulação desta embarcação devidamente protegida com Equipamentos de Protecção Individuais para casos suspeitos. Assegurou-se, pelo trajecto, o distanciamento entre os tripulantes desembarcados e os tripulantes da embarcação de transferência, garante a APRAM.

Ora, os tripulantes a embarcar fizeram teste PCR no Aeroporto, na chegada à Madeira, e os que desembarcaram fizeram-no na Gare Marítima da Madeira, no Porto do Funchal, usando a sala de isolamento dedicada para o efeito. Em ambos os casos, os pescadores aguardaram em isolamento, numa unidade hoteleira, até ao resultado dos testes que se revelaram negativos e, por isso, foram autorizados a prosseguir as respectivas viagens.

A substituição de tripulações a bordo de navios é hoje um dos problemas a que urge dar resposta. Os tripulantes de navios são trabalhadores chave, para que continuemos a ter em nossa casa os bens essenciais, e para que a economia continue a funcionar, em tempos covid. Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, no Facebook

A avaliação geral de toda esta monitorização foi "um sucesso" e "estando a Madeira nas rotas transatlânticas habituais, é expectável que elas venham a multiplicar-se nos tempos mais próximos".

Importa ainda referir que para garantir a segurança desta operação em termos de saúde pública, houve uma coordenação de procedimentos entre o Armador, o Agente de Navegação, a Autoridade Portuária, a Autoridade de Saúde, a Autoridade Marítima, a Autoridade de Fronteiras e a Autoridade Aduaneira, tendo o planeamento decorrido durante o fim de semana de 11 e 12 de Julho.