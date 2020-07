O secretário regional de Economia, Rui Barreto, visitou hoje a empresa FN Hotelaria, sedeada no Parque Empresarial da Zona Oeste. A acompanhar a visita estiveram o presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta, e o presidente do IDE, Duarte Freitas.

Na oportunidade, o governante salientou a importância de “estar junto das empresas, de quem investe e de quem quer criar riqueza. O meu objetivo é transmitir uma mensagem de confiança, de que o Governo Regional tudo fará para acompanhar as empresas e criar as condições para que prossigam a sua atividade”, afirmou Rui Barreto, lembrando que “a economia vai recuar em todo o mundo e, também, necessariamente, na Madeira”.

Foi precisamente para apoiar as empresas, que Governo Regional, através da secretaria de Economia, inscreveu uma verba no Orçamento Suplementar “para pagar todos os processos que estavam ao abrigo do SI Funcionamento 2018, 1ª e 2ª fase do 4º concurso”. São 4,1 milhões para pagar todas as candidaturas que deram entrada ao abrigo deste sistema de incentivos do IDE.

Ainda no que toca a apoios ao tecido empresarial, o secretário regional anunciou uma verba de 2,5 milhões “para pagar os custos de transporte das empresas da Madeira para o Continente a cem por cento”, e revelou também que “o Governo está a preparar um plano de atratividade fiscal para o próximo Orçamento de 2021”.

A FN Hotelaria é uma empresa regional que desenvolve o seu trabalho, desde 1986, no ramo do provimento de equipamentos para hotelaria e restauração. Esta empresa distingue-se por ser a maior do setor, a nível nacional, interligando profissionais de design e engenharia. Atualmente, a FN Hotelaria dá emprego a cerca de 56 profissionais de várias áreas e está envolvida em projetos de âmbito regional, nacional e internacional.

Refira-se que a empresa não recorreu ao mecanismo lay-off, no entanto, concorreu à linha de apoio do Governo Regional, Investe RAM covid-19, e já recebeu o montante do empréstimo.