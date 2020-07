CMF promove 'Stock Off Funchal' até 31 de Agosto

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Economia e Cultura, dinamiza, a partir de hoje, uma plataforma com o objectivo de valorizar e apelar ao consumo no comércio de proximidade. A iniciativa 'Stock Off Funchal' decorre até 31 de Agosto e já conta com 30 lojas aderentes.

"A página de Facebook 'Stock Off Funchal' pretende ajudar os estabelecimentos comerciais do centro histórico da cidade a incrementar as vendas e informar os clientes das marcas e das promoções vigentes. Enquadrada na acção municipal pós-confinamento, e inspirada no marketing digital, a plataforma procura ser um meio de divulgação dos espaços aderentes, dispostos a aderir a promoções que dinamizam o seu negócio, escoam os seus produtos e consequentemente promovem a renovação das suas colecções", explica através de uma nota de imprensa.

Os clientes podem consultar as marcar aderentes, segmentadas por categorias, em facebook.com/stockoffunchal. E as lojas interessadas em aderir à campanha podem submeter a candidatura, através do preenchimento do formulário disponível em: https://forms.gle/TmVKNPfojwwgsBcQ9.

A acção do lojista decorrerá no estrito cumprimento da lei no que concerne à prática de saldos e outras promoções.

Para esclarecimento de dúvidas o município disponibiliza ainda o e-mail [email protected] ou o número do Balcão do Investidor 291 211 041.