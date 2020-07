‘Stock Off Funchal’ ajuda comerciantes a escoar produtos

O ‘Stock Off Funchal’ é um projecto da Autarquia do Funchal que se realiza entre 15 de Julho e 31 de Agosto e pretende ajudar os comerciantes a escoar os produtos e a incrementar as vendas, estando esta acção enquadrada no pós-confinamento para promover e dinamizar o comércio local.

Miguel Silva Gouveia explica que a ideia surgiu no seguimento das políticas que a Autarquia tem vindo a implementar de modo a “auxiliar os estabelecimentos comerciais que viram as suas vendas suspensas devido ao encerramento forçado”, consequência do confinamento social no contexto do surto pandémico.

O presidente da Câmara refere que se trata de uma iniciativa municipal, inspirada no “marketing digital” e materializa-se através da página de Facebook ‘Stock Off Funchal’ que procura ser um meio de divulgação dos espaços aderentes, dispostos a “aderir a promoções para dinamizar o negócio, escoar os produtos e consequentemente promover a renovação das colecções”.

As inscrições para aderir ao Stock Off Funchal podem ser submetidas, até 13 de Julho, através do preenchimento do formulário disponível em: https://forms.gle/MUBocJuVGowWEecK7.

“A todos os estabelecimentos comerciais aderentes será fornecido um autocolante promocional da iniciativa, explica Miguel Silva Gouveia, salientndo que esta acção do Município é gratuita e impulsiona o comércio local, “salvaguardando a segurança e reforçando a confiança dos que cá vivem e dos que, aos poucos, voltam a visitar o Funchal”, reforça o presidente, salientando que a acção do lojista terá de decorrer “no estrito cumprimento da lei no que concerne à prática de saldos e outras promoções”.

Para esclarecimento de dúvidas o Município disponibiliza ainda o e-mail [email protected] ou o número do Balcão do Investidor: 291 211 041.