A poucos dias do início do Campeonato de Ralis da Madeira, a Associação Madeirense de Automobilismo e Karting (AMAK) reforça o alerta sobre a importância da adopção das medidas de segurança, durante as provas, para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os carros voltam à estrada já este sábado. Acompanhe o Rali da Calheta em segurança.