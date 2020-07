Funchal deu hoje início à requalificação do antigo Matadouro

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, presidiu, esta manhã, à cerimonia simbólica de lançamento da obra de reabilitação do Matadouro do Funchal. O novo projecto de regeneração urbana do município irá transformar este antigo espaço industrial abandonado do Matadouro, num complexo de criatividade, empreendedorismo e inovação social.

"Hoje iniciamos aquela que é provavelmente a maior obra pública de sempre de reabilitação da nossa cidade. Este espaço histórico do Funchal, que é também uma das zonas mais nevrálgicas do concelho em necessidade de renovação, vamos começar uma obra que me parece reunir todas as condições para fazer uma ponte entre o nosso passado e o nosso futuro, a partir daquele que definimos como o grande desígnio do Funchal para a década, a Reabilitação Urbana.”, disse.

A recuperação do edifício compreende três grandes áreas: uma incubadora de microempresas de indústrias criativas, um espaço de performance artística e exposições e, finalmente, ateliers e oficinas de restauro e design de equipamentos.

"No futuro, quando estivermos a usufruir deste local, espero que estejamos ainda mais realizados do que estamos aqui hoje. Com uma cidade ainda mais próspera, mais desenvolvida e com mais qualidade de vida. Com a confiança de sempre, a viver esta capital atlântica com tudo o que ela tem para nos oferecer e com aquilo que fomos capazes de construir a pulso, fruto do nosso trabalho e determinação. Continuaremos a trabalhar para isso todos os dias”, concluiu.

Este investimento da Câmara Municipal, cofinanciado pelo Turismo de Portugal, ascende aos 4 milhões de euros e tem um prazo de execução previsto de 18 meses.