Secretário do Mar e directora regional enaltecem qualidade do trabalho científico do Centro de Ciências do Mar

A investigação a partir de uma abordagem “integradora e holística” que é desenvolvida pelo Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), mereceu as melhores referências do secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, e da directora regional do Mar, Mafalda Freitas, no final de uma visita que ambos realizaram às instalações daquele Centro, instalado na Quinta do Lorde Marina, no Caniçal, dirigido pelo investigador principal João Canning Clode.

A expressão territorial da investigação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação da responsabilidade do MARE, com implantação nacional, a grande diversidade de valências e a capacidade de meios para o desenvolvimento das suas actividades de investigação orientadas para os problemas e desafios da sociedade, em estreita colaboração com outros centros de investigação nacionais e internacionais, permitem ao secretário regional de Mar e Pescas concluir que “a Madeira está no bom caminho”.

Teófilo Cunha realça a “qualidade do trabalho científico que o MARE realiza”, o “excelente quadro de investigadores que possui”, contando com 17 investigadores, e também a credibilidade das parecerias nacionais e internacionais.

O lixo marinho, as espécies não indígenas e a biodiversidade, são o “core” da investigação na Região. O trabalho científico do MARE contabiliza já 38 publicações nas revistas nacionais e internacionais da especialidade.

O MARE é um Centro multipolar, constituído por sete polos, seis em instituições de ensino superior portuguesas [Universidade de Coimbra (MARE-UCoimbra), Instituto Politécnico de Leiria (MARE-IPLeiria), Universidade de Lisboa (MARE-ULisboa), Universidade Nova de Lisboa (MARE-NOVA), ISPA - Instituto Universitário (MARE-ISPA), e Universidade de Évora (MARE-UÉvora), e um no arquipélago da Madeira (MARE-Madeira).

O MARE tem competências técnicas e científicas para abordar todos os ecossistemas aquáticos, incluindo bacias hidrográficas e áreas adjacentes, estuários, ecossistemas marinhos costeiros e oceânicos.