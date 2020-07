Obras na Pousada da Juventude concluídas em Agosto

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da PATRIRAM, está a realizar várias intervenções, com o intuito de melhorar o Centro de Juventude do Funchal, na Quinta da Ribeira, espaço mais conhecido como Pousada da Juventude, no Funchal. A conclusão das obras está prevista para Agosto.

“É com muita satisfação que constatamos que o Governo Regional, através da PATRIRAM, tem desenvolvido importantes obras de reabilitação urbana, devolvendo e colocando à disposição da população e da cidade edifícios históricos e emblemáticos”, defende Pedro Fino, acrescentando que “os exemplos são vários, como o edifício do Ateneu, a Quinta Magnólia, o Museu Vicentes e o Edifício na Rua da Carreira, onde se encontra a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, entre outros”.

A empreitada ‘Beneficiação da Quinta da Ribeira – Centro de Juventude do Funchal’ consiste, essencialmente, nos seguintes trabalhos: substituição da cobertura sul do edifício, que se encontra com a estrutura muito degradada; revisão geral da cobertura norte para reparação dos problemas de infiltrações; remodelação de 2 quartos existentes no piso 0 para criação de um auditório; execução de uma rampa para acessos a pessoas com mobilidade reduzida; restauro de tectos interiores; reparações na calçada exterior; reparação de muros de contenção que apresentam perigo de queda e pintura do exterior do edifício e dos muros limites da propriedade.

O custo da empreitada é de 199.437,29 euros.