Terreiro e Saccharum com fim-de-semana repleto de animação

O Terreiro e o Saccharum, do grupo Savoy Signature, no Funchal e na Calheta, respectivamente, proporcionam um fim-de-semana com muita animação, que será protagonizado por Basílio ao saxofone, Spot The Difference e Old Temptation.

A actuação de Basílio decorre na sexta-feira, pelas 21 horas, no Terreiro, situado na Rua Imperatriz Dona Amélia. Já o espectáculo dos Spot The Difference acontece no sábado, pelas 21 horas.

No Saccharum, mais concretamente no Calhau Bar, na Calheta, realiza-se sábado, pelas 19h30, um concerto dos Old Temptation, num evento intitulado 'Sunsets no Calhau'.